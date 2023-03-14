“وأعوذ بك من العجز والكسل”.. نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكراً

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استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من “الكسل”، حيث جاء في الأثر: “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال”.. وللفوز بالبكور والاستيقاظ مبكرا يجب اتباع بعض النصائح كما هو موضح أدناه.

نصائح للاستيقاظ مبكراً

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في النهوض في الصباح بحالة من النشاط، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني:

– إحداث تغيير في النشاطات الصباحية

تقول روث كودزي، خبيرة الموارد البشرية والوظائف، إن الأمر كله يتعلق بتغيير ما ستفعله في الصباح.

وأضافت كودزي أنه يمكنك أن تمارس نشاطاً تحبه بعد الاستيقاظ، وهذا سيحفزك أكثر على الاستيقاظ والنهوض من الفراش.

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– رياضة الجري

بحسب الخبراء، تساعد ممارسة الجري على إعطاء دفعة قوية من النشاط للجسم بعد الاستيقاظ، وعندما يصبح الجسم أكثر نشاطاً فإن الاستيقاظ يصبح أسهل مع مرور الوقت.

– التأمل قبل الذهاب للنوم

في هذا السياق، توضح مدربة الحياة ناتالي ترايس إن سر الاستيقاظ يكمن في الحصول على نوم جيد، لذا فإن التأمل قبل النوم يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وبالتالي، الاستيقاظ بشكل أكثر سهولة.

مصباح الإضاءة والدروس الصباحية

– حضور دروس صباحية

يمكن أن يكون حضور الدروس في الصباح حافزاً للاستيقاظ والنهوض من السرير بسهولة، لذا يُنصح بالتسجيل بدورات تدريبية أو تعليمية صباحية والالتزام بها للتعود على الاستيقاظ الباكر.

– مصباح تدريجي الإضاءة

عادة ما يكون الاستيقاظ في وضعية الظلام الدامس أكثر صعوبة، لذا يوصي الخبراء، باستخدام مصباح يضيء غرفة النوم بشكل تدريجي في الصباح لكي يكون الاستيقاظ طبيعياً أكثر.

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