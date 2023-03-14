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أرقام الضبطيات مفزعة.. 1291 حسابًا وموقعًا إلكترونيًا تروّج للمخدرات بدولة خليجية
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أرقام الضبطيات مفزعة.. 1291 حسابًا وموقعًا إلكترونيًا تروّج للمخدرات بدولة خليجية

أرقام الضبطيات مفزعة.. 1291 حسابًا وموقعًا إلكترونيًا تروّج للمخدرات بدولة خليجية

أرقام الضبطيات مفزعة.. 1291 حسابًا وموقعًا إلكترونيًا تروّج للمخدرات بدولة خليجية
٠٣:٠٦:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بدولة الإمارات، أنها حجبت 1291 موقعاً إلكترونياً، وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، خلال العام الماضي.

 

 

معلومات أمنية 

وبلغت ضبطيات الإدارة من المواد المخدرة 2513 كيلوجراماً و130 مليون قرص مخدر، حسب “الإمارات اليوم”.

من جانبه، قال  مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد ثاني حارب إن الإدارة قامت بتمرير 187 معلومة لجهات شرطية وأمنية دولية، أدت إلى ضبط كمية كبيرة من المخدرات خارج الدولة.

وتابع : الضبطيات بلغت قرابة 4706 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة سوقية بلغت 690 مليون درهم.

 

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أساليب الترويج

وفي الوقت نفسه، قال نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد خالد بن مويزة، إن الإدارة تمتلك منظومة عمل تتطور بشكل مستمر للتصدي للظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وعدد أن من بينها الرسائل المجهولة التي ترسل عشوائياً من أرقام مروجين من خارج الدولة إلى أرقام محلية، معتمدين على إغراء زبائنهم بشراء هذه السموم، وإيداع المقابل في حسابات بنكية يستخدمها هؤلاء المروجون، وذلك لتفادي ملاحقتهم أو الوقوع في أيدي رجال المكافحة.

 

وأكد أن الإدارة العامة واجهت هذه الأساليب بطرق مختلفة، فركزت في جانب منها على المكافحة الاستباقية بتعقب ورصد عمليات الترويج، وحققت نتائج لافتة في هذا الجانب، إذ ضبطت كثيراً من المروجين والمتعاطين الذين تورطوا في التجاوب مع هذه الرسائل.

الكلمات الدلالية:
الإمارات حسابات إلكترونية دبي ضبطيات المخدرات مواقع إلكترونية لترويج المخدرات

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