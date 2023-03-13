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شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية
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شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية

شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية

شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية
٠٢:٣٨:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة مؤهل الثانوية في موسمي شهر رمضان المبارك، والحج لعام 1444هـ في مجال خدمة العملاء، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمات العملاء.

الشروط المطلوبة:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
2- لا تشترط خبرة.
3- مهارات التواصل.
4- اللغة الإنجليزية.

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الأدوار والمسؤوليات:

1- تقديم خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتخصيص المقاعد، وفحص الأمتعة، ونحوه.

2- مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال إجراءات الوصول وتسجيل الوصول بما في ذلك دعم الركاب ذوي المتطلبات الخاصة.

أوقات العمل:

– موسم رمضان.

– موسم الحج.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/22هـ، الموافق 2023/03/14م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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