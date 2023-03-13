شاهد.. زخات المطر تنعش الأجواء بشوارع الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية على العاصمة الرياض مساء أمس الإثنين.

زخات من المطر

ووثق المقطع المتداول، تساقط زخات من المطر على العاصمة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

فيديو | هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/ZA56VqSffx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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