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الأزمات تخنق 3 عواصم أوروبية.. أطنان من القمامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية
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الأزمات تخنق 3 عواصم أوروبية.. أطنان من القمامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية

الأزمات تخنق 3 عواصم أوروبية.. أطنان من القمامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية

الأزمات تخنق 3 عواصم أوروبية.. أطنان من القمامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية
٠٢:٥١:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتوالى الأزمات في أوروبا، وتضرب عواصم دول كبرى، أبرزها لندن وباريس وبرلين، حيث أصابت حمى الإضرابات هذه العواصم وتسببت في مشكلات عدة.

الغلاء يطال أطباء بريطانيا

بدأ آلاف الأطباء في بريطانيا، أمس الاثنين، إضرابا عن العمل لثلاثة أيام، مطالبين بزيادة الأجور على خلفية الغلاء وارتفاع فواتير الطاقة والخدمات نتيجة للعقوبات ضد روسيا.

وبدأ الأطباء تحرّكهم أمس، حيث أقام أعضاء الجمعية الطبية البريطانية (BMA) حواجز أمام المستشفيات، ومن المتوقع أن تستمر حركتهم ثلاثة أيام، حسب وسائل إعلام.

توقف سيارات الاسعاف - بريطانيا

تعطل رحلات جوية ألمانية 

وتسببت إضرابات عمال المطارات في ألمانيا، التي دعت إليها نقابة فيردي في تعمل رحلات بمطارات “برلين” و”هامبورغ” و”هانوفر” و”بريمن”.

إلغاء جميع الرحلات 

وأعلن مطار هامبورغ إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 رحلة على الأقل من أصل 121 رحلة وصول، حسب “العربية”.

صراع على الأجور 

وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 %، بينما عرض أرباب العمل زيادة إجمالية قدرها 5% على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو لكل موظف- وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كافٍ.

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أكوام القمامة في باريس 

وتراكمت آلاف الأطنان من القمامة في الشوارع والطرقات والأحياء، وفاضت صناديق ومكبات النفايات عن آخرها.

وتأثرت الجادة الخامسة والسادسة بشدة من الإضراب بعد توقف العمال عن جمع القمامة، ما أظهر أحياء المدينة الراقية بمظهر مدن الصفيح الفقيرة.

قانون التقاعد 

وحسب “رويترز”، قال فرنسيون: “نشاهد أكوامًا من القمامة المتكدسة، التي غمرت أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، التي تشتهر بعاصمة النور والجمال “.

ويحتج عمال النظافة على رفع الحد الأدنى العام لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أسبوع تقريبًا، ويرون أنه غير منصف لأشخاص بدؤوا العمل في سن مبكرة.

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أزمات أوروبا إضراب الأطباء في بريطانيا إضراب فرنسا برلين تعطيل رحلات جوية

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