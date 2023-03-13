حريق في مستودع بحي زهرة العمرة بمكة.. والدفاع المدني يباشر

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، إخماد حريق في مستودع بحي زهرة العمرة، ولا إصابات.

الدفاع المدني يباشر الحريق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن مدني مكة المكرمة، تمكن من إخماد حريق في مستودع بحي زهرة العمرة، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق. اقرأ أيضا: اندلاع حريق هائل في محال تجارية بخميس مشيط.. والدفاع المدني يباشر وقبل أسابيع، تمكن الدفاع المدني، من إخماد حريق اندلع بأحد مستودعات تخزين الأثاث المستعمل، خارج النطاق العمراني لمدينة تبوك.

لا وجود لأي إصابات

وشارك الحساب الرسمي لـ”الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا، تظهر تعامل فريق الدفاع المدني مع الحادث باستخدام المعدات والآليات، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع أية إصابات.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

في الوقت نفسه، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية.

اقرأ أيضا:

فجر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط والسيول تجري في الحريق والدلم بالرياض