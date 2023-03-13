اقتران القمر الأحدب المتناقص.. ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه رصد قبيل منتصف الليل الاثنين 13 مارس 2023 اقتران القمر الأحدب المتناقص بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الشرقي في منظر مشاهد بالعين المجردة، ويستمر بعد ذلك لبقية الليل.

نجم أحمر ضخم

وشرح م. ماجد أبو زاهرة أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر.

وأضاف: “لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري”.

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550 سنة ضوئية

واسطرد أبو زاهرة أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

وأورد: “إن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع ، كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب و منكب الجوزاء)”.