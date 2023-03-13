الأسهم الأوروبية تسجل أكبر انخفاض يومي هذا العام بسبب تأثيرات سيليكون فالي

تواصل – واس:

سجلت الأسهم الأوروبية الليلة أكبر انخفاض يومي لها هذا العام متأثرة باستمرار تراجع أسهم البنوك حتى مع تدخل السّلطات للحدّ من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي الأمريكي.

تراجع أسهم الطاقة

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً 2.3 في المئة مع تحمل أسهم البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، إلى جانب أسهم الطاقة، وطأة ضغوط البيع.

أسهم البنوك

وقد انخفضت أسهم البنوك 5.7 في المئة نتيجة لعمليات بيع على مدى يومين هي الأسوأ أثرا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل العام الماضي.

وهبط سهم كريدي سويس 9.6 في المئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد.

ألمانيا وانجلترا

وانخفضت أسهم كوميرتس بنك الألماني وسوسيتيه جنرال الفرنسي وساباديل الإسباني 12.7 في المئة و6.2 بالمائة و11.4 في المئة على الترتيب.

كما نزل سهم إتش.إس.بي.سي 4.1 في المئة بعد استحواذه على الوحدة التابعة لبنك سيليكون فالي المفلس في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني واحد للسهم.

التضخم العالمي

وأدى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة المتسارع منذ عام مضى، بغرض كبح جماح التضخم العالمي، إلى أضرار وخسائر نقدية فادحة طالت بنك سيليكون فالي، ما أدى إلى انهياره.

بينما اندفع المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

أسباب الانهيار

السبب الأساسي للانهيار يرجع إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل عام لكبح جماح التضخم، وبعد التحرك القوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد زخم أسهم التقنية التي كان بنك وادي السيليكون يستفيد منها.