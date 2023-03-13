الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الأزمات تخنق 3 عواصم أوروبية.. أطنان من القمامة وإلغاء مئات الرحلات الجوية
شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية
شاهد.. زخات المطر تنعش الأجواء بشوارع الرياض
حريق في مستودع بحي زهرة العمرة بمكة.. والدفاع المدني يباشر
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
اقتران القمر الأحدب المتناقص.. ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة

الرئيسية

 /

دولي

 /

بايدن في ورطة بسبب مشروع للتنقيب عن النفط يضر بالبيئة

بايدن في ورطة بسبب مشروع للتنقيب عن النفط يضر بالبيئة

بايدن في ورطة بسبب مشروع للتنقيب عن النفط يضر بالبيئة
٠١:٥١:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الإثنين، على المشروع المعروف باسم “ويلو” للتنقيب عن النفط في “نورث سلوب” بولاية ألاسكا، مما أثار غضب النشطاء المدافعين عن البيئة.

تفاقم الأمور

وأطلقت جماعات حماية البيئة، في المقابل، تحذيرا عاجلا، من أن مشروع استخراج النفط “سيؤدي إلى تفاقم الأمور”، بعدما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مشروع ويلو في نهاية ولاية ترامب، لكن قاض أوقف المشروع لإجراء “مزيد من المراجعة”

اقرأ أيضا:

“طرد المفلسين”.. قرار جديد لـ “بايدن” بعد إفلاس بنك سيليكون فالي

انبعاثات الكربون

وينتج “ويلو” 180 ألف برميل من النفط يوميا في ذروته، أو حوالي 576 مليون برميل على مدار أكثر من 30 عاما، ويضيف أكثر من 250 مليون طن متري من انبعاثات الكربون إلى الغلاف الجوي على مدار 30 عاما، حسب منظمة “سييرا كلوب”، فيما يعادل ذلك الانبعاثات السنوية لـ 66 محطة فحم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولعل أكثر ما أثار غضب نشطاء البيئة، أن بايدن كان قد أصدر مجموعة من التعهدات على مدار حملته الانتخابية وفترته الرئاسية، لحماية البيئة.

الكلمات الدلالية:
أضرار بيئية التنقيب عن النفط انبعاثات الكربون جو بايدن مشروع ويليو

مواد ذات صلة

المزيد
ملك الأردن: نقدر الموقف المشرف للأشقاء والمبادرة الطيبة للملك سلمان

ملك الأردن: نقدر الموقف المشرف للأشقاء والمبادرة الطيبة للملك سلمان

٠٩:٣٨ م، الأثنين، ١١ يونيو ٢٠١٨
الديوان الأميري في الكويت: ولي العهد بصحة جيدة.. اطمئنوا

الديوان الأميري في الكويت: ولي العهد بصحة جيدة.. اطمئنوا

٠١:٢٣ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢
«غير مقبولة على الإطلاق».. رد قوي من طيران الإمارات على مطالب مطار«هيثرو»

«غير مقبولة على الإطلاق».. رد قوي من طيران الإمارات على مطالب مطار«هيثرو»

٠٧:٠٦ م، الخميس، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

٠٢:٠٠ م، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *