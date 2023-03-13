شؤون الأسرة: 4 ممارسات فاعلة للتعامل مع اضطرابات الأبناء السلوكية

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أكد مجلس شؤون الأسرة أن الاضطرابات السلوكية لدى الأبناء قد يكون سببها الخلافات التي تنشب بين الوالدين داخل المنزل.

الآثار النفسية لخلاف الوالدين

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الآثار النفسية لخلاف الوالدين أمام الأبناء تشمل التالي:

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– اضطرابات سلوكية وعدم القدرة على التركيز

– انعدام جو الألفة والمحبة بين افراد الأسرة

– الهروب من البيئة المحيطة إلى محيط آخر

– فقدان الأمان العاطفي الذي يربط الطفل والعالم من حوله

ونصح مجلس شؤون الأسرة ببعض الممارسات الوالديه الفاعلة للتعامل مع الاضطرابات السلوكية لدى الأبناء، كالتالي:

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ممارسات والدية فاعلة

• تخصيص وقت لمناقشة الأمور الجوهرية

• تجنب الوالدين الاختلاف في الرأي أمام الأطفال

• مضاعفة التسامح بين الزوجين والتغافل عن الزلات

• تعزيز لغة الحوار بين الزوجين

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