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ربط المملكة مع 100 وجهة دولية.. خطط جديدة لـ “طيران الرياض”
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ربط المملكة مع 100 وجهة دولية.. خطط جديدة لـ “طيران الرياض”

ربط المملكة مع 100 وجهة دولية.. خطط جديدة لـ “طيران الرياض”

ربط المملكة مع 100 وجهة دولية.. خطط جديدة لـ “طيران الرياض”
٠١:١١:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف  الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض” توني دوجلاس، أن الشركة الجديدة ستقوم بربط العاصمة الرياض مع 100 وجهة دولية.

أول شركة وطنية رقمية

أورد دوجلاس أن عمليات “طيران الرياض” ستقوم بربط المملكة مع بقية دول العالم من خلال شبكة متكاملة.

وأضاف أن تأسيس الشركة يعتبر “لحظة مثيرة” للطيران المدني التجاري، منوها :”أنها ستكون أول شركة وطنية رقمية تقدم الخدمات للمسافرين بطريقة سهلة”، حسب “اليوم”.

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أسعار التذاكر

وتحدث دوجلاس عن التكلفة المتوقعة لأسعار التذاكر، موردا أن الطيران التجاري له سمة تنافسية في المنطقة، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على أسعار التذاكر بما في ذلك التكلفة والطريقة التي تقوم من خلالها طرح خدمات هذه الخطوط.

وتابع: “الشركة ستقدم خدمات كاملة من فئة 5 نجوم بجودة عالمية وسط زيادة المنافسة، لأنه من الضروري أن تقدم الشركة قيمة حقيقية بقطاع الطيران التجاري”، وتوقع دوغلاس أن تكون “طيران الرياض” جاهزة للعمل في غضون عامين.

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أخبار السعودية اليوم أسعار تذاكر طيران الرياض توني دوجلاس طيران الرياض

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