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عندما تتسارع نبضات قلبك.. 7 أعراض تستدعي القلق
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عندما تتسارع نبضات قلبك.. 7 أعراض تستدعي القلق

عندما تتسارع نبضات قلبك.. 7 أعراض تستدعي القلق

عندما تتسارع نبضات قلبك.. 7 أعراض تستدعي القلق
١٢:٣٩:١١ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أسباب خفقان القلب غير ضارة وتزول من تلقاء نفسها دون علاج، ولكن هناك حالات طبية خطيرة قد تسبب خفقان القلب منها:

1- ممارسة الرياضة : تعد التمارين الرياضية مفيدة لصحتك، ويساهم الركض السريع أو ركوب الدراجات في زيادة معدل خفقان قلبك، لكن إذا كان قلبك ينبض بشدة فقد يكون ذلك نتيجة انقطاعك عن ممارسة الرياضة.

2- الإجهاد والقلق: يمكن أن تؤدي العواطف الشديدة التي تنتابك من قلق أو خوف إلى إطلاق الهرمونات التي تسرع من ضربات قلبك، وتتسبب أيضا نوبات الهلع الشديدة في تسارع ضربات القلب، والتعرق، والقشعريرة، وصعوبة التنفس، وألم في الصدر.

3- مادة النيكوتين : يتسبب إدمان السجائر ومنتجات التبغ ارتفاعًا في ضغط الدم وتسارع في معدل ضربات القلب.

أعراض تثير القلق:

إذا صاحب خفقان القلب هذه الأعراض فاستشر الطبيب على الفور:

1-معدل نبض الراحة أكثر من 100 نبضة في الدقيقة.

2- ألم في ذراعيك، أو رقبتك، أو أعلى ظهرك.

3- الدوار.

4- الإغماء.

5- صعوبة في التنفس.

6- التعرق المفرط.

7- ألم أو ضغط في صدرك.

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الكلمات الدلالية:
أعراض القلق أمراض القلب خفقان القلب صحة ممارسة الرياضة

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