46 حالة إيجابية جديدة لحمى الضنك في هذه الدولة وارتفاع معدل الخطر

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أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم السودانية، أمس الاثنين، أن حمى الضنك انتشرت بشكل واسع وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة في العاصمة السودانية.

1686 حالة اشتباه

وبلغت حالات الاشتباه 95، منها 46 إيجابية بنسبة 48%، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 1686، منها 933 مؤكدة بنسبة 55.3%، وفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، حسب “العربية”.

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تسجيل حالتي وفاة

وأشار التقرير إلى اكتشاف 4 إصابات وافدة من خارج العاصمة وتسجيل وفاتين مع وجود 3 إصابات بالمستشفى، مضيفا محليات أمبدة غرب أم درمان وكرري جنوب أم درمان بالإضافة إلى محلية الخرطوم، تعاني من تفشي حمى الضنك.

12 ولاية

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حمى الضنك أصابت مواطنين في 83 منطقة بـ12 ولاية سودانية، مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها وصلت 6,501 حالة، فيما بلغت الحالات المشتبهة 1,612 حالة.

إجمالي حالات الإصابة

وقالت المنظمة في تقرير نشر اليوم : إن إجمالي الحالات المبلغ عنها في ولاية شمال كردفان بلغت 1448 حالة تليها شمال دارفور 1367 حالة ، مشيرا إلى أن 22 من الحالات تتراوح أعمار المصابين ما بين 10 – 19 سنة مع تمثيل جميع الفئات العمرية للمصابين .