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حالة مطرية غزيرة على مدن ومحافظات عسير (فيديو)
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حالة مطرية غزيرة على مدن ومحافظات عسير (فيديو)

حالة مطرية غزيرة على مدن ومحافظات عسير (فيديو)

حالة مطرية غزيرة على مدن ومحافظات عسير (فيديو)
١٢:٤١:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت الليلة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال المع وأحد رفيدة وتنومة.

أمطار غزيرة بعسير

كما شملت الأمطار مراكز بلّحمر وبلّسمر والشعف والسرح والحفاير والجوّة والسودة وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولازالت السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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أخبار السعودية أمطار عسير أمطار غزيرة طقس عسير

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