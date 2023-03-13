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بحوزتها 850 طربة حشيش .. توقيف بلوجر شهيرة في دولة عربية
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بحوزتها 850 طربة حشيش .. توقيف بلوجر شهيرة في دولة عربية

بحوزتها 850 طربة حشيش .. توقيف بلوجر شهيرة في دولة عربية

بحوزتها 850 طربة حشيش .. توقيف بلوجر شهيرة في دولة عربية
١٢:١٤:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على البلوجر المصرية”آ . ا “، التى أصبحت حديث الشارع المصرى، وذلك بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وممارسة أعمال منافية للآداب.

850 طربة حشيش:

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تم توقيفها بصحبة شاب زعمت أنها متزوجة منه عرفيا داخل إحدى الشقق السكنية في القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه تم ضبط 850 طربة حشيش و9 ملايين جنيه و4 سيارات بحوزتهما أثناء القبض عليهما.

وقد وجهت النيابة العامة لهما تهمتي الاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال منافية للآداب.

كما اعترفت المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة منذ سنوات، كاشفة أنها اتخذت مع عشيقها الشقة التى تم ضبطهما فيها مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، لتصدر النيابة العامة قرارا بحبسهما.

بلوجر عراقية:

من ناحية أخرى شهدت محافظة الديوانية بالعراق في أوائل الشهر الماضي، جريمة راحت ضحيتها مدونة شهيرة، قتلت خنقا على يد والدها، الذي ارتكب الجريمة وسلم نفسه للجهات المختصة.

ونقلت قناة “السومرية” العراقية عن مصدر أمني، تأكيده وقوع جريمة قتل راح ضحيتها “بلوجر” شابة على يد ذويها دون الكشف عن هويتها.

في حين أشارت قناة “الشرقية” عبر حسابها في “تويتر” إلى أن البلوغر المقتولة هي طيبة العلي

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن “البلوجر الشابة عادت أخيرًا من تركيا إلى بلدها، وقام والدها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثمَ سلّم نفسه للجهات الأمنية المختصة”.

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