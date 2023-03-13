شاهد.. خروج عمر البشير من السجن وسط هتافات من مستقبليه (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو للرئيس الساببق عمر البشير، أثناء خروجه من معتقله وسط هتافات من مستقبليه.

خروج عمر البشير للعزاء:

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر عمر البشير خارج السجن، لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقه محمد الذي توفي قبل يومين.

وأوضحت بعض وسائل الإعلام أن عدد من السوادنيين انشغلوا خلال الساعات الماضية بالمقطع المصور للرئيس المعزول عمر البشير، وهو خارج السجن في عزاء شقيقه.

وتناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الفيديو، موجهين انتقادات لبعض الهتافات التي تعالت بين الحضور.

قرار المحكمة:

ونقلت عن محاميه، هاشم أبوبكر أن المحكمة المختصة سمحت بناء على طلب من هيئة الدفاع، للبشير أمس الأحد بتلقى العزاء في شقيقه محمد الذي توفي يوم الخميس الماضي.

وأوضح أن الرئيس السوداني السابق مكث ساعة ونصف في منزل شقيقه، وهي المدة التي سمحت بها المحكمة.

يذكر أن البشير بدأت جلسات محاكمته مع نائبيه علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، وقادة آخرين بارزين بالنظام السابق، في 21 يوليو 2020م بتهمة تقويض النظام الدستوري.

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