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شاهد.. إجلاء رئيس دولة عربية بعد نشوب حريق بجواره أثناء كلمة في مؤتمر
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شاهد.. إجلاء رئيس دولة عربية بعد نشوب حريق بجواره أثناء كلمة في مؤتمر

شاهد.. إجلاء رئيس دولة عربية بعد نشوب حريق بجواره أثناء كلمة في مؤتمر

شاهد.. إجلاء رئيس دولة عربية بعد نشوب حريق بجواره أثناء كلمة في مؤتمر
١١:١٨:٣٦ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اندلع حريق، اليوم الإثنين، في خيمة داخل مطار مقديشو الدولي بينما كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتهيأ لإلقاء كلمته في مؤتمر تعليمي.

نقل الرئيس لخارج الخيمة

وتم نقل جميع الأشخاص إلى خارج الخيمة، وأجلي الرئيس الصومالي وكبار المسؤولين، بينما تفرغت السلطات الأمنية لإخماد الحريق المفاجئ.

وبعد نشوب الحريق، طلب وزير التعليم فارح شيخ عبدالقادر، أثناء البث المباشر، مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود ونائب رئيس الوزراء صالح جامع المؤتمر.

تماس كهربائي

ويعود سبب نشوب الحريق إلى تماس كهربائي، وفق مسؤولين مشاركين في المؤتمر التعليمي، بينما لم يُسفر الحادث عن إصابات حتى الآن (10: 20 بتوقيت غرينتش).

وفور نشوب الحريق صعد وزير التعليم على منصة الخطاب ليعلن الحادث، ويطلب من الرئيس ونائب رئيس الوزراء مغادرة القاعة، إلى حين التغلب على الحريق.

قطع البث وإخلاء المشاركين

وتظهر لقطات مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود لحظة إعلان المتحدث باسم المؤتمر تعليقه إلى حل المشكلة، ويتم قطع البث المباشر قبل إخلاء المشاركين من القاعة.

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الكلمات الدلالية:
إجلاء رئيس الصومال تماس كهربائي حريق في خيمة رئيس الصومال

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