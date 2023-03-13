تعرف على ارتفاع ضغط الدم في العين.. الأسباب وعوامل الخطورة وطرق الوقاية

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يؤكد الأطباء على أهمية الانتباه لضغط العين، ومراجعة طبيب الرمد أو أطباء العيون بين الحين والآخر للحفاظ على صحة العين.

معلومات عن ضغط العين

ويوضح الأطباء، أن الضغط داخل العين عادة يجب أن يكون بين 8-20 مم من الزئبق، وهناك سائل يغذي تراكيب مقلة العين يسمى الخلط المائي إذا لم يخرج من العين بشكل صحيح يمكن أن يتراكم ويزيد من ضغط العين، وفقا لموقع TheHealthSite .

وبالنسبة لحالات ارتفاع ضغط الدم في العين، يكون ضغط العين فقط مرتفعًا، ولا يوجد تلف في العصب البصري ولا توجد علامات لفقدان البصر، ومع ذلك، في حالة استمرار ارتفاع ضغط العين لفترة طويلة ، فإنه يمكن أن يتلف العصب البصري ويسبب في النهاية الجلوكوما، وبالتالي يشكل خطورة شديدة على البصر.

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عوامل الخطر لحالات ارتفاع ضغط العين

– الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم في العين أو الجلوكوما

– لمن يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم

– الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

– الأمريكيون الأفارقة والأسبان

– الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر للغاية (أكثر من – قوة مشهد 6D)

– الأشخاص الذين يتناولون أدوية الستيرويد على المدى الطويل

– الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات في العين أو جراحة

– الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تشتت الصباغ

طرق العلاج والوقاية

ويوضح الأطباء، أنه عندما يكون هناك ضغط العين مرتفعًا، قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، تم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم أثناء فحص العين باستخدام مقياس توتر العين، هناك أنواع مختلفة من أجهزة قياس التوتر، ولكن المعيار الذهبي هو مقياس توتر جولدمان التطبيقي.

إذا كان ضغط العين مرتفعًا ، فيمكن علاجه بقطرات العين التي تعمل على خفض ضغط العين ، وبعد ذلك من الضروري مراقبة وتسجيل ضغط العين بشكل دوري، ويمكن أيضًا إجراء عملية ليزر رأب التربيق بالليزر الانتقائي).

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