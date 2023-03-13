أجواء تفوق الخيال.. مشهد مذهل لتدفق شلالات منتزه الحبلة

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق الشلالات في منتزه الحبلة السياحي في منطقة عسير عبد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

مشاهد خلابة بالحبلة

ووثق المقطع، أجواء مذهلة تفوق الخيال مع هطول الأمطار وتدفق الشلالات، واعتدال الأجواء، وخروج الأهالي للاستمتاع بالطقس والمشاهد الخلابة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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