لحريجي الثانوية.. تدريب منتهى بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية

تواصل- فريق التحرير:

يعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي)، عن فرص تدريب منتهي بالتوظيف (لمدة سنتين) لخريجي الثانوية العامة، وتدريب سنه لخريجي البكالوريوس، تنتهي بالتوظيف مع شركة السيف للمقاولات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

سعودي الجنسية.

حاصل على الثانوية العامة.

التخصصات المطلوبة لخريجي البكالوريوس (مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس مراقبه الجودة، مهندس منشأه، مهندس مدني).

العمر أن لا يتجاوز 27 عام.

لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).

المميزات أثناء التدريب:

التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .

مكافأة شهرية لا تقل عن (2000) ريال و(2500) لخريجي بكالوريوس الهندسة اثناء التدريب.

تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

راتب مجزي أساسي.

بدلات أخرى .

تأمين طبي.

طريقة التقديم:

غداً الثلاثاء بمدينة الهفوف بالأحساء.

يوم الأربعاء والخميس في مدينة الخبر.

الرجاء التواصل على الأرقام المذكورة في الصورة أدناه بالإعلان.

المصدر – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

ووظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون