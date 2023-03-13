الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. خروج عمر البشير من السجن وسط هتافات من مستقبليه (فيديو)
لم تره من قبل.. مشهد يفوق الوصف لجريان سيول جازان اليوم (فيديو)
شاهد.. إجلاء رئيس دولة عربية بعد نشوب حريق بجواره أثناء كلمة في مؤتمر
تعرف على ارتفاع ضغط الدم في العين.. الأسباب وعوامل الخطورة وطرق الوقاية
لحريجي الثانوية.. تدريب منتهى بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية
أجواء تفوق الخيال.. مشهد مذهل لتدفق شلالات منتزه الحبلة

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحريجي الثانوية.. تدريب منتهى بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية

لحريجي الثانوية.. تدريب منتهى بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية

لحريجي الثانوية.. تدريب منتهى بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية
١١:٠٦:٠٩ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي)، عن فرص تدريب منتهي بالتوظيف (لمدة سنتين) لخريجي الثانوية العامة، وتدريب سنه لخريجي البكالوريوس، تنتهي بالتوظيف مع شركة السيف للمقاولات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

سعودي الجنسية.

حاصل على الثانوية العامة.

التخصصات المطلوبة لخريجي البكالوريوس (مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس مراقبه الجودة، مهندس منشأه، مهندس مدني).

العمر أن لا يتجاوز 27 عام.

لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).

المميزات أثناء التدريب:

التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .

مكافأة شهرية لا تقل عن (2000) ريال و(2500) لخريجي بكالوريوس الهندسة اثناء التدريب.

تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

راتب مجزي أساسي.

بدلات أخرى .

تأمين طبي.

طريقة التقديم:

غداً الثلاثاء بمدينة الهفوف بالأحساء.

يوم الأربعاء والخميس في مدينة الخبر.

الرجاء التواصل على الأرقام المذكورة في الصورة أدناه بالإعلان.

المصدر – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

ووظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الجامعة الإسلامية» تعلن موعد اختبار الوظائف الصحية

«الجامعة الإسلامية» تعلن موعد اختبار الوظائف الصحية

٠٧:٥٣ م، الأثنين، ٠٨ فبراير ٢٠٢١
جمعية الدعوة بشرورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جمعية الدعوة بشرورة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

١١:٠٤ م، الأربعاء، ٢٤ مارس ٢٠٢١
«العدل» تدعو المتقدمين لوظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

«العدل» تدعو المتقدمين لوظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

٠١:٣٤ م، السبت، ٢١ سبتمبر ٢٠١٩
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن تفاصيل برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب

المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن تفاصيل برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب

٠٢:١٢ ص، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *