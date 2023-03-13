تجربة فريدة لأول مرة.. تبريد الطرق بالمملكة

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شرعت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تجربة الدراسة البحثية الخاصة “بتبريد الأسطح الأسفلتية” بالمملكة.

تبريد طرق المملكة:

وبحسب ما نشرته “واس”، فإن أسباب هذه التجربة تأتي نظرًا لكون الطرق:

-تمتص درجة الحرارة أثناء النهار.

– تصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية.

– تعيد الطرق علميًا إطلاق هذه الحرارة ليلاً، ما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية” والتي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

طرق المعالجة:

أصبحت الحاجة ملحّة لمعالجة “ظاهرة الجزيرة الحرارية” حيث تم البدء في تجربة استخدام ما يُعرف:

1-الأرصفة الباردة: وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، وبالتالي تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية.



2- خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.

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