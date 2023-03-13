أهم 10.. السيول تواصل تعليق الدراسة وظاهرة كونية غريبة في الطائف

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

استمرار تعليق الدراسة بجميع مدارس ظهران الجنوب.. غدا

قررت إدارة تعليم ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، اليوم الاثنين، استمرار تعليق الدراسة.. المزيد هنا

شاهد.. فزعة مواطنين لإنقاذ وافد جرفته مياه السيول

هبّ مواطنون لإنقاذ مقيم من الموت، بعد أن علقت سيارته وسط مياه الأمطار الجارفة وجرف. المزيد هنا

تعرّف على خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي عبر “أبشر”

أتاح تطبيق أبشر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر المنصة.. المزيد هنا

“الأرصاد” يعلق على ظاهرة إعصار الطائف

علق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، على ظاهرة الإعصار الذي ضرب محافظة الطائف.. المزيد هنا

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون

كشف “حساب الموطن” عن عدم استحقاق العائل المسجون للدعم، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة تصبح الزوجة هي المستفيد الرئيس.. المزيد هنا

بسبب أمطار عسير.. الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبة ضلع احترازيًا

أعلنت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنها باشرت بالتعاون مع الجهات المعنية بإزالة آثار الأمطار بمنطقة عسير.. المزيد هنا

تمديد إصدار تصاريح إسكان الحجاج حتى نهاية شعبان

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج لتستمر حتى نهاية شهر شعبان الجاري 1444هـ.. المزيد هنا

مشاهد نادرة.. الإعصار “القمعي” يصل إلى شواطئ المملكة (فيديوهات)

في مشاهدة نادرة الحدوث، رصدت مقاطع فيديوهات متداولة، لحظة وصول الإعصار إلى بعض سواحل المملكة.. المزيد هنا

توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي البوابة الإلكترونية للوزارة بحلتها الجديدة.. المزيد هنا

شاهد.. تصوير جوي للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض

وسط أجواء شتوية وتساقط أمطار غزيرة، جرت السيول في محافظات مختلفة من منطقة الرياض، حتى تدفقت تجاه سد حوطة بني تميم.. المزيد هنا