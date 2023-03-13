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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
١٠:٠٨:٥٨ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية، لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

1- مُساعد إداري:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– أو درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها (لا يُشترط خبرة).

2- موظف سنترال:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا تشترط الخبرة.

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نبذة عن المستشفى:

– مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

طريقة التقديم:

وأشارت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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