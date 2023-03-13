الجوازات: 3 خطوات لتفعيل خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تصاريح السفر لأفراد الأسرة، تمكن من إصدار التصاريح إلكترونياً لأفراد أسرتك ممن هم دون (21) عاماً.

خدمة تصاريح السفر للأسرة

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

1- الدخول إلى خدمات أفراد الأسرة

2- الضغط على خدمات

3- اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر

في سياق آخر، كشفت الجوازات عن طريقة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة “أبشر”.

طريقة السداد عبر أبشر

وأوضحت الجوازات أن طريقة السداد عبر “أبشر” تكون عن طريق الخطوات التالية:

1- قائمة الخدمات

2- المدفوعات الحكومية

3- دفع رسوم جديدة

4- تحديد قطاع الجوازات

5- اختيار الخدمة (إصدار – تجديد) جواز السفر

6- اختيار المستفيد (صاحب الحساب – أحد أفراد الأسرة)

7 – اختيار المدة (5 أو 10 سنوات)

8- الدفع

في سياق متصل، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر.

وقالت الجوازات: في حال وجود تلف بجواز السفر يرجى حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويرجى الاطلاع على الرابط المرفق للإفادة. سعدنا بك ( من هنا ).

تأشيرة خروج نهائي

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا بشأن الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا المملكة، فيما يتعلق بالخطوات التي يجب القيام بها في تلك الحالة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول قيامه بإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل المنزلي وسحب الإقامة منه، وإرسال بيان يوضح استلام العامل كامل مستحقاته مبصم عليها، ونسخه من تأشيرة الخروج النهائي، لكنه لم يسافر واليوم انتهت مهلة إلغاء التأشيرة ماهي الخطوة القادمة؟.

وأجابت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر” بأنه “في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي، فمن مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له يُرجى إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب”. أهمية الحفاظ على جواز السفر كذلك أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها. كما أوضحت الجوازات أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.

اقرأ أيضا:

هل يمكن اصطحاب الخادمة لدولة أخرى؟.. وما الشروط؟.. الجوازات تجيب