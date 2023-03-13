الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“خشونة الرقبة”.. أعراضها وكيفية علاجها
قبل 12 عاما من الإصابة.. فحص طبي يكشف سرطان المثانة
الغذاء والدواء توضح فوائد اليانسون .. وضوابط تناوله مع الأدوية
البرد يكسو أجزاء واسعة من محافظة “بلحمر” باللون الأبيض (فيديو وصور )
بالفيديو.. تجمعات لمياه الأمطار في نجران
8 قتلى.. أسوأ عملية تهريب في تاريخ أغنى ولاية أمريكية

الرئيسية

 /

صحة

 /

“خشونة الرقبة”.. أعراضها وكيفية علاجها

“خشونة الرقبة”.. أعراضها وكيفية علاجها

“خشونة الرقبة”.. أعراضها وكيفية علاجها
٠٩:٠٦:٣٢ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يعتبر الألم الذي ينتج عن آلام الرقبة مزعجا للكثيرين خاصة ما يسفر عنه ” خشونة الرقبة”.

أعراض خشونة الرقبة:

هناك أعراض يعرف بها المرض، بحسب ما ذكره موقع ” ويب طب”، منها:

1-صداع ودوار.

2- محدودية في قدرة الرقبة على الحركة.

3- ألم في الأذن، حيث ارتبط مع بعض حالات خشونة الرقبة في الفقرات العنقية العلوية.

4- تخدّر أو أحاسيس غير عادية في الذراعين أو الكتفين.

5- تشنج عضلي في منطقة الرقبة أو الكتف.

6- ألم أو ضعف في منطقة الرقبة، وقد يزداد الألم مع الحركة.

علاج منزلي لخشونة الرقبة:

يوجد بعض الطرق يمكن استخدامها كعلاج منزلي لتخفيف آلام الرقبة منها:

1-التقليل من التوتر: حيث قد يزيد التوتر من خشونة الرقبة.

2- التحكم بوضعية الجلوس: الجلوس بوضعية منتصبة للتخفيف من أعراض خشونة الرقبة.

3- الحرارة أو البرودة: وضع كيس من الثلج لمدة 15 – 20 دقيقة، أو وضع كمادة رطبة ساخنة لمدة 10 – 15 دقيقة يُساعد في تخفيف ألم الرقبة.

4- التمارين الرياضية: خصوصًا عند ممارستها بشكل منتظم.

استخدام الدواء:

-مضادات الاكتئاب: بعض مضادات الاكتئاب، مثل: مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات التي تُساعد في تخفيف ألم الرقبة الناتج من خشونة الرقبة.

– مسكنات الألم: مثل: الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب اللاستيرويدية مثل: الأيبوبروفين.

– الأدوية الستيرودية: مثل بريدنيزولون.

– مرخيات العضلات: للتخفيف من تشنج العضلات المسبب للألم.

اقرأ أيضا

لمرضى التهاب مفاصل الركبة: احذروا المسكنات.. تزيد من تدهور الحالة

الكلمات الدلالية:
آلام العظام خشونة الركبة دواء الخشونة صحة وطب

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة تكشف سر «إدمان» السكريات والموالح

دراسة تكشف سر «إدمان» السكريات والموالح

٠٦:٣٤ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
4 فوائد تُوفّرها «القرفة» للتنحيف

4 فوائد تُوفّرها «القرفة» للتنحيف

١٢:٤٠ م، الخميس، ٢٣ مارس ٢٠١٧
كيف تحمي طفلك من الحساسية؟

كيف تحمي طفلك من الحساسية؟

١٢:١٥ م، الخميس، ٠١ فبراير ٢٠١٨
احذر.. رفع صوتك عند الغضب يهددك بالجلطة

احذر.. رفع صوتك عند الغضب يهددك بالجلطة

١١:١٢ م، الجمعة، ٢٦ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *