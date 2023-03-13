“خشونة الرقبة”.. أعراضها وكيفية علاجها

تواصل- فريق التحرير:

يعتبر الألم الذي ينتج عن آلام الرقبة مزعجا للكثيرين خاصة ما يسفر عنه ” خشونة الرقبة”.

أعراض خشونة الرقبة:

هناك أعراض يعرف بها المرض، بحسب ما ذكره موقع ” ويب طب”، منها:

1-صداع ودوار.

2- محدودية في قدرة الرقبة على الحركة.

3- ألم في الأذن، حيث ارتبط مع بعض حالات خشونة الرقبة في الفقرات العنقية العلوية.

4- تخدّر أو أحاسيس غير عادية في الذراعين أو الكتفين.

5- تشنج عضلي في منطقة الرقبة أو الكتف.

6- ألم أو ضعف في منطقة الرقبة، وقد يزداد الألم مع الحركة.

علاج منزلي لخشونة الرقبة:

يوجد بعض الطرق يمكن استخدامها كعلاج منزلي لتخفيف آلام الرقبة منها:

1-التقليل من التوتر: حيث قد يزيد التوتر من خشونة الرقبة.

2- التحكم بوضعية الجلوس: الجلوس بوضعية منتصبة للتخفيف من أعراض خشونة الرقبة.

3- الحرارة أو البرودة: وضع كيس من الثلج لمدة 15 – 20 دقيقة، أو وضع كمادة رطبة ساخنة لمدة 10 – 15 دقيقة يُساعد في تخفيف ألم الرقبة.

4- التمارين الرياضية: خصوصًا عند ممارستها بشكل منتظم.

استخدام الدواء:

-مضادات الاكتئاب: بعض مضادات الاكتئاب، مثل: مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات التي تُساعد في تخفيف ألم الرقبة الناتج من خشونة الرقبة.

– مسكنات الألم: مثل: الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب اللاستيرويدية مثل: الأيبوبروفين.

– الأدوية الستيرودية: مثل بريدنيزولون.

– مرخيات العضلات: للتخفيف من تشنج العضلات المسبب للألم.

اقرأ أيضا

لمرضى التهاب مفاصل الركبة: احذروا المسكنات.. تزيد من تدهور الحالة