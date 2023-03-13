“خشونة الرقبة”.. أعراضها وكيفية علاجها
تواصل- فريق التحرير:
يعتبر الألم الذي ينتج عن آلام الرقبة مزعجا للكثيرين خاصة ما يسفر عنه ” خشونة الرقبة”.
أعراض خشونة الرقبة:
هناك أعراض يعرف بها المرض، بحسب ما ذكره موقع ” ويب طب”، منها:
1-صداع ودوار.
2- محدودية في قدرة الرقبة على الحركة.
3- ألم في الأذن، حيث ارتبط مع بعض حالات خشونة الرقبة في الفقرات العنقية العلوية.
4- تخدّر أو أحاسيس غير عادية في الذراعين أو الكتفين.
5- تشنج عضلي في منطقة الرقبة أو الكتف.
6- ألم أو ضعف في منطقة الرقبة، وقد يزداد الألم مع الحركة.
علاج منزلي لخشونة الرقبة:
يوجد بعض الطرق يمكن استخدامها كعلاج منزلي لتخفيف آلام الرقبة منها:
1-التقليل من التوتر: حيث قد يزيد التوتر من خشونة الرقبة.
2- التحكم بوضعية الجلوس: الجلوس بوضعية منتصبة للتخفيف من أعراض خشونة الرقبة.
3- الحرارة أو البرودة: وضع كيس من الثلج لمدة 15 – 20 دقيقة، أو وضع كمادة رطبة ساخنة لمدة 10 – 15 دقيقة يُساعد في تخفيف ألم الرقبة.
4- التمارين الرياضية: خصوصًا عند ممارستها بشكل منتظم.
استخدام الدواء:
-مضادات الاكتئاب: بعض مضادات الاكتئاب، مثل: مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات التي تُساعد في تخفيف ألم الرقبة الناتج من خشونة الرقبة.
– مسكنات الألم: مثل: الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب اللاستيرويدية مثل: الأيبوبروفين.
– الأدوية الستيرودية: مثل بريدنيزولون.
– مرخيات العضلات: للتخفيف من تشنج العضلات المسبب للألم.
اقرأ أيضا
لمرضى التهاب مفاصل الركبة: احذروا المسكنات.. تزيد من تدهور الحالة