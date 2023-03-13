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8 قتلى.. أسوأ عملية تهريب في تاريخ أغنى ولاية أمريكية

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8 قتلى.. أسوأ عملية تهريب في تاريخ أغنى ولاية أمريكية

8 قتلى.. أسوأ عملية تهريب في تاريخ أغنى ولاية أمريكية

8 قتلى.. أسوأ عملية تهريب في تاريخ أغنى ولاية أمريكية
٠٨:٠٥:٥٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قالت الشرطة الأمريكية إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم إثر غرق قاربي “تهريب”، ليلة أمس الأحد قبالة سواحل مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تشتهر بأنها أغنى ولاية امريكية.

عمليات بحث وإنقاذ:

وذكرت إدارة الإطفاء في بيانها أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ في وقت متأخر الليلة الماضية، حين تلقت الإدارة اتصالات بخصوص وجود قاربي صيد في خطر قبالة الشاطيء.

وأوضحت أنها كانت على متن قارب صيد مع ثمانية أشخاص وصلوا إلى الشاطئ، لكن هناك قاربا آخر تعرض للانقلاب، وكان على متنه من ثمانية إلى عشرة أشخاص.

وعقب توجهها إلى مكان الحادث، عثرت على قاربي صيد مقلوبين، وجثث هامدة متناثرة على مساحة نحو 366 مترا.

ونوه البيان أيضا أن طواقم الإنقاذ عثرت على ثمانية قتلى، بينما واصلت بعض الأجهزة عملية البحث، حتى صباح أمس.

أعلى وفيات بأغنى ولاية أمريكية:

وفي أواخر الشهر الماضي أصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي بيانا، يتضمن أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس جدري القرود المنتشر مؤخرا.

وأفاد البيان بأن حالات الإصابة بلغت 5734 في ولاية كاليفورنيا- أغنى ولاية أمريكية- ، وتلتها ولاية نيويورك بعدد 4231 حالة ثم ولاية تكساس بعدد 2919 ثم ولاية فلوريدا بعدد 2868 حالة وولاية جورجيا بعدد 1990 حالة.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا فى شهر يناير الماضي أعلن فيه انتهاء حالة الطوارئ الصحية لعدوى جدري القرود، والتي أعلنت عنها في أغسطس الماضي لعام 2022.

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الكلمات الدلالية:
أغنى ولاية امريكية أمريكا جريمة قتل عملية تهريب

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