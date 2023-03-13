الغذاء والدواء توضح فوائد اليانسون .. وضوابط تناوله مع الأدوية

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تُستخدم عشبة “اليانسون” في الطب البديل لتعزيز عملية الهضم وصحة الجهاز التنفسي، ولكن تناوله مع بعض الأدوية قد يُقلل أو يزيد من فعاليتها، وفقا لما أكدته هيئة الغذاء والدواء.

ما هو اليانسون؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن اليانسون، عبارة عن نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، ويستخدم منه البذور وزيوته العطرية، وموطنه الأصلي دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

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اليانسون والطب البديل

– يستخدم في تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم

– تعزيز صحة الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج الربو والسعال

تحذيرات مهمة

ووفقاً لهيئة الغذاء والدواء، قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه اليانسون ومن نباتات تنتمي لنفس عائلته مثل : الكرفس، والشمر والشبت والكزبرة.

قد يزيد اليانسون، أيضا من فعالية دواء زيازيبام الذي يستخدم لعلاج القلق مما يزيد من خطر الأعراض الجانبية.

التعارض مع الأدوية:

قد يقلل من فعالية الأدوية التالية:

1- دواء فلوكسيتين والذي يستخدم كمضاد للاكتئاب

2- دواء تاموكسيفين الذي يستخدم في علاج سرطان الثدي

3- أدوية منع الحمل التي تحتوي على هرمون الإستروجين

القيمة الغذائية لليانسون

ويحتوي اليانسون على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة والتي قد تساهم في تعزيز فوائد اليانسون لصحة الجسم والشعر، إذ يحتوي اليانسون على الحديد، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، كما أنه يحتوي على المنغنيز، الذي يستخدم في الجسم في عمليات الأيض، ويعمل كمضاد للأكسدة.

ويوضح الأطباء، أن سبع جرامات من اليانسون (ملعقة كبيرة تقريباً) قد توفر العناصر الغذائية التالية:

• السعرات الحرارية: 23 سعرة حرارية.

• البروتين: 1 غم.

• الدهون: 1 غم.

• الكربوهيدرات: 3 غم.

• الألياف: 1 غم.

• الحديد: 13% من الكمية الموصى بها يومياً.

• المنغنيز: 7% من الكمية الموصى بها يومياً.

• الكالسيوم: 4% من الكمية الموصى بها يومياً.

• المغنيسيوم: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

• الفسفور: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

• البوتاسيوم: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

• النحاس: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

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فوائد اليانسون للجهاز الهضمي

إحدى فوائد اليانسون المهمة هي تخفيف الإمساك، حيث أن عند مزجه مع أعشاب أخرى يكون له تأثير ملين، كما يمكن استخدام زيت اليانسون لعلاج متلازمة القولون العصبي وتخفيف الاكتئاب المصاحب له.

كما أن من فوائد اليانسون للمعدة هي الوقاية من قرحة المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لها مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، إذ يقلل اليانسون من إفراز أحماض المعدة مما يحميها من التلف.

فوائد اليانسون للاكتئاب

يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للاكتئاب تساعد في علاج الاكتئاب، إذ يمكن لتناول اليانسون يومياً وبانتظام أن يساهم في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة مثلاً، وأعراض الاكتئاب الذي تتراوج شدته من الخفيف إلى المتوسط.

فوائد اليانسون للالتهابات

اليانسون أيضا يحتوي على مركبات قوية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات أهمها عنصر الأنيثول، مما يساهم في تعزيز فوائد اليانسون في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية.

كما يمنع نمو عدة سلالات من البكتيريا مثل البكتيريا المسببة للكوليرا، وفقا لموقع “الطبي”.

فوائد اليانسون للسكري

ووفقا لخبراء الصحة، فإن فوائد اليانسون المحتملة لمرضى السكري قد تعود إلى مادة الأنيثول وهي المادة النشطة في اليانسون والتي تساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، كما يساهم اليانسون في تقليل ارتفاع السكر في الدم عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

فوائد اليانسون للربو

ويمكن أن يفيد اليانسون في علاج الربو، إذ يمكن شرب كوب من مزيج اليانسون، والبابونج، والزعفران، والشمر، والكراوية، وعرق السوس، والهيل، والحبة السوداء للتقليل من السعال وعدم الراحة أثناء النوم في الأشخاص المصابين بالربو التحسسي،

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