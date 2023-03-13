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البرد يكسو أجزاء واسعة من محافظة “بلحمر” باللون الأبيض (فيديو وصور )
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البرد يكسو أجزاء واسعة من محافظة “بلحمر” باللون الأبيض (فيديو وصور )

البرد يكسو أجزاء واسعة من محافظة “بلحمر” باللون الأبيض (فيديو وصور )

البرد يكسو أجزاء واسعة من محافظة “بلحمر” باللون الأبيض (فيديو وصور )
٠٨:٣٤:٠٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواوقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق أجواء محافظة بلحمر في منطقة عسير، جنوب المملكة، بعد تساقط الثلوج والبرد خلال الساعات الماضية.

البرد في بلسمر:

ووثق المقطع، البرد يكسو مساحات شاسعة من محافظة بلحمر باللون الأبيض في مشاهد مبهجة تسر الناطرين.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدة مناطق.

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ثلوج وانخفاض الحرارة

وتشمل الحالة، مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، حيث تشهد هذه المناطق، انخفاضاً في درجات الحرارة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء حتى صباح يوم الخميس.

وتابع المركز أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، وعلقان) من مساء يوم الثلاثاء إلى صباح يوم الأربعاء.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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الكلمات الدلالية:
البرد الثلوج بلّحمر عسير منطقة عسير

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