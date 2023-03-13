تسرب زيت من ناقلة غارقة بدولة أسيوية يتسبب في تضرر 140 ألف نسمة

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وقع تسرب للزيت من الناقلة “إم تي برينسيس إمبريس”، التي كانت تحمل على متنها 800 ألف لتر من زيت الوقود الصناعي، عندما غرقت في الأول من مارس الحاليّ قبالة إقليم أورينتال ميندورو، الواقع على بعد 160 كيلو مترًا جنوب مانيلا.

مخاطر صحية

وتضرر أكثر من 140 ألف شخص في الفلبين، بسبب فقدهم سبل عيشهم وتعرضهم لمخاطر صحية وتداعيات أخرى ناتجة عن تسرب زيت الوقود من الناقلة، حسب “اليوم”.

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التسريب مستمر

من جانبه، قال حاكم الإقليم، هوميرليتو دولور، إن الناقلة ما زالت تسرب، ويعمل مالك السفينة المنكوبة على إرسال مركبة تعمل عن بعد لوقف التسرب.

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالإقليم جسيمة للغاية، لا سيما لبلدة بولا، حيث وصل تسرب الزيت إلى سواحل جميع القرى، ويعتبر الصيادون وعائلاتهم وبائعو الأسماك وأدوات الصيد هم الأكثر تضررًا.

وقال مسؤولون محليون إن تسرب الزيت وصل إلى الجزء الشمالي من إقليم أنتيك، الواقع جنوب ميندورو، وألحق أضرارًا بمزارع الأعشاب البحرية، وبعض الأجزاء في إقليم بالأوان في غرب البلاد.