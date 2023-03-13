المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات الوظيفية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف عمليات الطيران.

مشرف التدريب.

فني صيانة طيران.

رئيس قسم توقعات الطقس والمناخ.

مشرف توقعات الطقس والمناخ.

رئيس قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران.

مشرفي قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران.

متنبي ظواهر جوية أساسي.

رئيس قسم تقييم وجودة العمليات.

اخصائي جودة وتقارير ارصادية.

رئيس قسم الاستشعار عن بعد.

رئيس قسم الابتكار والتنفيذ.

مهندس أجهزة طيران.

مدير إدارة تقنيات الاستمطار.

رئيس قسم نظم الاستمطار.

أخصائي نظم استمطار.

أخصائي تحكم وتوجيه الاستمطار.

رئيس قسم تحليل وارشفة عمليات االستمطار.

أخصائي عتاد الاستمطار.

رئيس قسم البيئة.

أخصائي بيئي.

رئيس قسم الصحة وإدارة المخاطر.

أخصائي صحة.

مشرف وحدة تقييم المخاطر.

رئيس قسم السلامة والامن للطيران.

أخصائي سلامة طيران.

مشرف وحدة رقابة وتفتيش لعمليات الطيران.

أخصائي سلامة مواد كيميائية (الشعلات).

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم مُتاح الآن عبر البريد الإلكتروني، ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

البريد – (cv.rcsp@ncm.gov.sa).

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