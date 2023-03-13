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جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية لوظائف الأمن

جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية لوظائف الأمن

جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية لوظائف الأمن
٠٧:٤٥:٠٦ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف الأمن المعلن عنها في تاريخ 13/7/1444هـ.

موعد المقابلات:

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وأوضحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن المقابلة الشخصية ستكون في القاعة الكبرى (16A) في المدينة الجامعية يوم الخميس بتاريخ 24/8/1444هـ الموافق 16/3/2023م الساعة 8 صباحاً.

الوظائف السابقة:

– حارس أمن ممارس.
– حارس أمن.
– حارس أمن مساعد.

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موقع المقابلة الشخصية

موقع المقابلة الشخصية بقاعة المؤتمرات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (A16):

– أو من خلال موقع الجامعة:

وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى أنه يمكن الاستلعام عن تفاصيل وأماكن موقع إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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أخبار السعودية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل موعد المقابلات الشخصية وظائف الأمن

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