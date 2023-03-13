الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“وقل رب ارحمهما”.. شاب يطوف حول الكعبة حاملًا أمه على ظهره
خلال أسابيع.. قطار يشطر شاحنة لنصفين ويسحق أخرى في ولاية أمريكية (فيديو)
استمرار تعليق الدراسة بجميع مدارس ظهران الجنوب.. غدا
الطائرة الإغاثية الـ 15 تغادر إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال
للعام الثالث.. “التعليم” تعلن فتح باب التقديم لبرامج الابتعاث
توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق

الرئيسية

 /

منوعات

 /

“وقل رب ارحمهما”.. شاب يطوف حول الكعبة حاملًا أمه على ظهره

“وقل رب ارحمهما”.. شاب يطوف حول الكعبة حاملًا أمه على ظهره

“وقل رب ارحمهما”.. شاب يطوف حول الكعبة حاملًا أمه على ظهره
٠٧:٣١:٤٠ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعمال البر كثيرة ومتشعبة، لكن النفوس تُجمع  على تقدير وتعظيم ” بر الوالدين”، وهو ما وثقه مقطع فيديو تم تداوله من خلال الطواف بالكعبة المشرفة.

يحمل أمه على ظهره أثناء الطواف:

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لشاب أوزبكستاني يحمل والدته على ظهره ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، وذلك أثناء تأديتهما مناسك العمرة.

ويظهر الفيديو الشاب الأوزبكستاني، وهو يحمل أمه وتعلو وجهه البسمة والفرحة وهو يطوف بصحن المسجد الحرام.

وحظي الفيديو بتقدير وإعجاب المعتمرين الذين رددوا عبارات :” ما شاء الله.. سبحان الله” أثناء مرور اشلاب بين جموع المعتمرين حول الكعبة.

يلبس أمه بدلة التخرج:

وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطالب أفريقي تخرج من جامعة أديس بابا، والذي قام بإلباس أمه بدلة تخرجه؛ وحمل هو الحطب التي كانت تحمله طيلة حياتها ليكمل تعليمه.

وأظهر الفيديو الطالب الأفريقي أمام الكاميرا وقد ألبس أمه بدلة التخرج وحمل هو الحطب بديلا عنها.

وقام الطالب الأفريقي، الذي أراد أن يفتخر بأمه التي كافحت من أجله وتعبت ليصل ابنُها إلى هذه اللحظة؛ بإلباس أُمَّه ثوبَ التخرّج وقُلنسوةَ التخرّج وحمل عنها الحطب أمام جامعته، حيث حظي بتفاعل كبير وإشادة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. الخثلان يوضح ضوابط طاعة الوالدين والزوج

الكلمات الدلالية:
العمرة بر الوالدين يحمل أمه يطوف بوالدته

مواد ذات صلة

المزيد
تعرّف على التطبيق الأكثر تنزيلاً على أجهزة المستخدمين خلال 2021

تعرّف على التطبيق الأكثر تنزيلاً على أجهزة المستخدمين خلال 2021

٠٥:٥١ م، الجمعة، ٠٧ يناير ٢٠٢٢
سيارة «بيجو 104» تعود إلى صاحبها بعد 38 عاماً من سرقتها (فيديو)

سيارة «بيجو 104» تعود إلى صاحبها بعد 38 عاماً من سرقتها (فيديو)

٠٤:٠٨ م، الأثنين، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٧
تقليداً لألعاب الفيديو.. شاب أمريكي يقتل والده بـ”مقص”

تقليداً لألعاب الفيديو.. شاب أمريكي يقتل والده بـ”مقص”

١٢:٣١ ص، الخميس، ٢٤ أبريل ٢٠١٤
دراسة: 25 دقيقة من أشعة الشمس يومياً للوقاية من أمراض القلب

دراسة: 25 دقيقة من أشعة الشمس يومياً للوقاية من أمراض القلب

١٠:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *