“وقل رب ارحمهما”.. شاب يطوف حول الكعبة حاملًا أمه على ظهره

تواصل- فريق التحرير:

أعمال البر كثيرة ومتشعبة، لكن النفوس تُجمع على تقدير وتعظيم ” بر الوالدين”، وهو ما وثقه مقطع فيديو تم تداوله من خلال الطواف بالكعبة المشرفة.

يحمل أمه على ظهره أثناء الطواف:

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لشاب أوزبكستاني يحمل والدته على ظهره ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، وذلك أثناء تأديتهما مناسك العمرة.

ويظهر الفيديو الشاب الأوزبكستاني، وهو يحمل أمه وتعلو وجهه البسمة والفرحة وهو يطوف بصحن المسجد الحرام.

وحظي الفيديو بتقدير وإعجاب المعتمرين الذين رددوا عبارات :” ما شاء الله.. سبحان الله” أثناء مرور اشلاب بين جموع المعتمرين حول الكعبة.

يلبس أمه بدلة التخرج:

وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطالب أفريقي تخرج من جامعة أديس بابا، والذي قام بإلباس أمه بدلة تخرجه؛ وحمل هو الحطب التي كانت تحمله طيلة حياتها ليكمل تعليمه.

وأظهر الفيديو الطالب الأفريقي أمام الكاميرا وقد ألبس أمه بدلة التخرج وحمل هو الحطب بديلا عنها.

وقام الطالب الأفريقي، الذي أراد أن يفتخر بأمه التي كافحت من أجله وتعبت ليصل ابنُها إلى هذه اللحظة؛ بإلباس أُمَّه ثوبَ التخرّج وقُلنسوةَ التخرّج وحمل عنها الحطب أمام جامعته، حيث حظي بتفاعل كبير وإشادة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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