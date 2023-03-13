استمرار تعليق الدراسة بجميع مدارس ظهران الجنوب.. غدا

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قررت إدارة تعليم ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، اليوم الاثنين، استمرار تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس الإدارة، غدا الثلاثاء الموافق 14 من مارس الجاري.

منصة مدرستي

وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظراً لاستمرار الحالة المطرية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 22 / 8 / 1444هـ “عن بُعد” من خلال ⁧منصة مدرستي⁩، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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تعليق الدراسة الحضورية اليوم في 4 جامعات ومناطق و5 محافظات

أعلنت منطقتا عسير والباحة عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في منشآت التدريب التقني والمهني، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.