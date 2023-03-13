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بالفيديو.. تجمعات لمياه الأمطار في نجران

بالفيديو.. تجمعات لمياه الأمطار في نجران

بالفيديو.. تجمعات لمياه الأمطار في نجران
٠٨:٠٧:٠١ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أنحاء متفرقة من منطقة نجران، تجمعات واسعة لمياه الأمطار، بعد حالة مطرية غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول.

تجمع المياه

وأظهر مقطع فيديو، تجمع مياه الأمطار في نجران، وسط شوارع رئيسية، في ظل مرور العديد من المركبات، والمارة، بينما ارتفعت المياه في الشارع، حسب “عكاظ”.

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وفي سياق متصل، أعلنت جامعات نجران، والباحة، والملك خالد، تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

جامعة الباحة تعلق الدراسة الحضورية

أعلنت جامعة الباحة بالمنطقة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الاثنين.

وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، وستكون المحاضرات لليوم الدراسي غداً “عن بُعد”.

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أخبار السعودية اليوم تجمع مياه الأمطار توقعات الأرصاد حالة الطقس حالة مطرية غزيرة منطقة نجران

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