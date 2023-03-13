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خلال أسابيع.. قطار يشطر شاحنة لنصفين ويسحق أخرى في ولاية أمريكية (فيديو)
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خلال أسابيع.. قطار يشطر شاحنة لنصفين ويسحق أخرى في ولاية أمريكية (فيديو)

خلال أسابيع.. قطار يشطر شاحنة لنصفين ويسحق أخرى في ولاية أمريكية (فيديو)

خلال أسابيع.. قطار يشطر شاحنة لنصفين ويسحق أخرى في ولاية أمريكية (فيديو)
٠٧:٢٧:٢٣ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام دهس قطار لشاحنة بطريقة مروعة في إحدى الولايات الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته محطة “أيه بي سي” الأمريكية، فقد رصدت امرأة لحظة اصطدام قطار بمقطورة شاحنة بعد أن علقت على القضبان في ولاية أركنساو الأمريكية.

وأظهر المقطع الشاحنة وهي تنطلق تاركةً المقطورة المنفصلة، لكن لم ترد انباء عن وقوع إصابات.

انشطار شاحنة:

وقبل أسابيع وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مروعا لقطار سحق شاحنة بولاية أمريكية.

وفي تفاصيل الواقعة وقع تصادم عنيف لقطار بولاية تينيسي الأمريكية، مع شاحنة تحمل قطعة ضخمة من الخرسان المسلح.

وتسبب التصادم في انشطار الشاحنة لنصفين وتعلقت الخرسانة بالقطار وأدت لخروجه عن مساره وسقطت جميع الحاويات التي يسحبها.

حافلة ركاب:

وفي واقعة مشابهة بهولندا، اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

ووثقت كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، تلك الحادثة المرعبة.

ووفق الفيديو الذي نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن الحافلة لم تكن تقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث.

لكن شهود عيان قالوا حينها : “إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اصطدام قطار انشطار شاحنة ولاية أركنساو الأمريكية

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