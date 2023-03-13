توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، اليوم الإثنين، انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدة مناطق.

توقعات بتساقط الثلوج

وتشمل الحالة، مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، حيث تشهد هذه المناطق، انخفاضاً في درجات الحرارة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء حتى صباح يوم الخميس.

وتابع المركز أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، وعلقان) من مساء يوم الثلاثاء إلى صباح يوم الأربعاء.

اقرأ أيضا:

مشهد مذهل.. الثلوج تكسو جبل اللوز باللون الأبيض

توقعات حالة الطقس

وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

اقرأ أيضا:

مشاهد من الأفق لجريان السيول في الدلم جنوب الرياض