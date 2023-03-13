الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق
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توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق

توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق

توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق
٠٦:٥٦:٢٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، اليوم الإثنين، انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدة مناطق.

توقعات بتساقط الثلوج

وتشمل الحالة، مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، حيث تشهد هذه المناطق، انخفاضاً في درجات الحرارة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء حتى صباح يوم الخميس.

وتابع المركز أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، وعلقان)  من مساء يوم الثلاثاء إلى صباح يوم الأربعاء.

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توقعات حالة الطقس

وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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الكلمات الدلالية:
أمطار الثلوج الحرارة الطقس توقعات الأرصاد سيول

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