الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الطائرة الإغاثية الـ 15 تغادر إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال
للعام الثالث.. “التعليم” تعلن فتح باب التقديم لبرامج الابتعاث
توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الثلوج بعدة مناطق
بالأرقام.. نهب للقوارب واللنشات “السلّابة” يهددون مياه الخليج
مجددًا.. عالم جولوجيا يحذر من انشطار قارة لنصفين “تفاصيل مذهلة”
تسجيل 800 ألف عمرة في رمضان من خارج المملكة.. حتى الآن

الرئيسية

 /

محليات

 /

الطائرة الإغاثية الـ 15 تغادر إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال

الطائرة الإغاثية الـ 15 تغادر إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال

الطائرة الإغاثية الـ 15 تغادر إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال
٠٧:٢٢:٢٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

غادرت الطائرة الإغاثية الخامسة عشر مطار الملك خالد الدولي، اليوم الاثنين، متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 85 طنا و346 كيلو غراما من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

اقرأ أيضا:

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة منكوبي الزلزال

وفي وقت سابق، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن توقيع اتفاقية طبية، يستفيد منها أكثر من 218 ألف شخص في سوريا، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني.

50 مليون دولار

ومن جانبه، قال د.سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان: “حرصنا على إبراز قضية التدخل الإنساني العاجل ووقعنا 7 اتفاقيات بقرابة الـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي للمناطق المنكوبة”.

الكلمات الدلالية:
الطائرة الإغاثية جهود المملكة ضحايا الزلزال مساعدات إنسانية مطار الملك خالد الدولي مطار غازي عنتاب

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: تسجيل 322 إصابة جديدة بـ«كورونا» و428 حالة تعافي و15 وفاة

«الصحة»: تسجيل 322 إصابة جديدة بـ«كورونا» و428 حالة تعافي و15 وفاة

٠٣:٤٠ م، الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
«بلدي الرياض» يتابع إجراءات نقل مصنع الأسمنت لموقعه الجديد

«بلدي الرياض» يتابع إجراءات نقل مصنع الأسمنت لموقعه الجديد

٠٨:٠٨ م، الخميس، ١٩ أبريل ٢٠١٨
تفاصيل البيان المشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لدولة الكويت

تفاصيل البيان المشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لدولة الكويت

٠٩:٠٢ م، الجمعة، ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
«التعليم»: مد فترة التسجيل في «خبرات» إلى الخميس المقبل

«التعليم»: مد فترة التسجيل في «خبرات» إلى الخميس المقبل

٠٣:٢٩ م، الجمعة، ٠٥ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *