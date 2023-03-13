الطائرة الإغاثية الـ 15 تغادر إلى مطار غازي عنتاب لمساعدة ضحايا الزلزال

تواصل – واس:

غادرت الطائرة الإغاثية الخامسة عشر مطار الملك خالد الدولي، اليوم الاثنين، متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 85 طنا و346 كيلو غراما من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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وفي وقت سابق، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن توقيع اتفاقية طبية، يستفيد منها أكثر من 218 ألف شخص في سوريا، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني.

50 مليون دولار

ومن جانبه، قال د.سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان: “حرصنا على إبراز قضية التدخل الإنساني العاجل ووقعنا 7 اتفاقيات بقرابة الـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي للمناطق المنكوبة”.