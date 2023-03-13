بالأرقام.. نهب للقوارب واللنشات “السلّابة” يهددون مياه الخليج

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يتعرض الصيادون، خاصة الكويتيين في مياه الخليج، لنهب معدات وتجهيزات القوارب والحصيلة اليومية لأرزاقهم، على يد القراصنة أو ما يعرفون بـ “السلّابة”.

قرصنة بمياه الخليج:

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته ” العربي الجديد”، أن خفر السواحل والجيش يعملون على التصدي لهم، وبالرغم من هذا فإن عددا من الصيادين قرروا ترك أعمالهم بسبب عمليات السب أو القرصنة.

وذكرت الصحيفة عن أحد الصيادين أنه تم تهديدهم بقطع أصابعهم، لأجل الاستحواذ على أكبر غنيمة، ما دفعهم لمواجهتهم والقبض على أحد القراصنة وتسليمه لخفر السواحل.

ونقلت أيضا عن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، أن العصابات البحرية تتسلل إلى المياه الاقتصادية لتنهب ما تحمله القوارب الكويتية من معدات وأسماك.

500 حالة قرصنة:

وأوضح الصويان أن حالات القرصنة في السنوات العشر الأخيرة وصلت إلى 500 حالة، منوها أنها ظاهرة مستمرة منذ 20 عاما.

وما زالت المحاولات جارية للقضاء عليها كليا من قبل خفر السواحل والجيش الكويتي، لكن أكثر الفترات التي شهدت نشاطا كبيرا للسلابة كانت قبل 8 سنوات.

وأفاد مصدر أمني في الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتي أن القراصنة لا يخترقون مياه الكويت الإقليمية ولكنهم يتواجدون في المياه الاقتصادية، وبالتالي ليس من مسؤولية خفر السواحل مواجهتهم.

خسائر الصيادين:

ويجيد القراصنة فنون التسلل والهروب بسرعة في مياه الخليج العربي، ما قد يؤدي إلى فشل هروب الصيادين منهم.

ويقوم القراصنة المدججون بالأسلحة بإرهاب الضحايا، ما يفرض إعداد القوارب بطرق آمنة، والتي تتكلف ما يقارب 1600 دينار كويتي – 5218 دولارا.

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