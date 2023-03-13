مجددًا.. عالم جولوجيا يحذر من انشطار قارة لنصفين “تفاصيل مذهلة”

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تتوالى تحذيرات علماء الجيولوجيا والزلازل من مخاطر تعرض قارات ودول لمخاطر الزلازل، الأمر الذي يتسبب في عاصفة من الجدول تتجدد بين الحين والآخر.

قارة إفريقيا والانشطار

وفي هذا السياق، حذر الأستاذ بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة نيروبي، إدوين ديندي، من أن قارة أفريقيا ستنشطر إلى جزئين بفعل محيط سيظهر في المستقبل.

وقال ديندي لإذاعة “kbc” الكينية بأن هناك احتمالية لتكوّن محيط جديد في أفريقيا على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الأفريقي، وهو ما تظهره العديد من الزلازل التي تحدث حول تلك المنطقة، ومع ذلك، قد يستغرق ظهور هذا المحيط وقتا طويلا ربما ملايين السنين”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

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حركة الصفائح التكتونية

وتابع ديندي أن الصفائح التكتونية في حالة حركة، حيث يقع بعضها تحت البعض، بينما يصطدم البعض الآخر ويمزقون بعضهم البعض، وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات المختلفة التي نعرفها اليوم، أفريقيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وقال إن الحركة المستمرة داخل القشرة القارية شهدت أيضا تكوين وادي شرق أفريقيا المتصدع، والذي لا يزال نشطا ويتسع ويمكن أن يشهد تكون محيط جديد في أفريقيا.

الوادي المتصدع

في سياق متصل، طمأن ديندي الأفارقة بأن انشطار قارتهم لن يحدث على الفور بل سيتطلب ملايين السنين القادمة، حيث أن السماكة حول الوادي المتصدع قد استغرقت أكثر من 30 مليون سنة لتقل من 40 كيلومترا إلى 35 كيلومترا.

الجدير بالذكر أن الوادي المتصدع في شرق أفريقيا والمعروف أيضا باسم الوادي المتصدع الأفرو عربي، هو أحد أكبر الصدوع على سطح الأرض، ويمتد من الأردن في جنوب غرب آسيا عبر شرق أفريقيا إلى موزمبيق، ويبلغ طوله حوالي 6400 كيلومتر ويتراوح عرضه بين 48 و64 كيلومترا.

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