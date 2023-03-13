تسجيل 800 ألف عمرة في رمضان من خارج المملكة.. حتى الآن

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، إن: عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغ قرابة 800 ألف شخص حتى هذه اللحظة.

مركز حجاج ومعتمري البر

وكانت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة، فعّلت تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج بطريق الهجرة، فضلًا عن تشغيل 4 مراكز لإرشاد المعتمرين والزوار.

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استقبال الزوار

وقالت الوزارة إن ذلك استعدادًا للزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

ويتولى مركز حجاج ومعتمري البر، بحسب الخطة التشغيلية للوكالة، تنظيم عملية مغادرة الحافلات التي تقل المعتمرين القادمين برًا.

وذلك بعد أن تمت مضاعفة عدد العاملين في المحطة بما يتناسب وحجم العمل المتزايد خلال الموسم.

ويتولى مركز مراقبة التفويج بطريق الهجرة تنظيم عملية مغادرة الحافلات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أو جدة بحسب مسار الرحلة المجدول.

وإلى جانب المهام التي يقوم بها العاملون في المحطتين، يجري الوقوف على الحافلات والتأكد من سلامتها فنيًا قبل البدء في الرحلة