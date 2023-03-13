غرامة موجعة على منشأتين ارتكبتا مخالفة التواطؤ في مشروع بجدة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبة المقررة على منشأتين ارتكبتا مخالفة “التواطؤ في مشروع بمستشفى الملك عبدالعزيز بمدينة جدة”، وتغريمهما غرامة مالية قدرها مليون ومائتين ألف ريال.

غرامة مالية:

وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها 600 ألف ريال على كل منشأة مع نشر القرار على نفقتها.

وناشدت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الاسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وقبل أيام أعلنت هيئة المنافسة كيفية تفادي الشخص الوقوع في مخالفة نظام المنافسة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يكون بإعداد ربنامج امتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية داخل المناة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، بحسيث يتضمن الآتي:

1-رفع مستوى وعي منسوبي المنشأة بنظام المنافسة من خلال إعداد ورش العمل الدورية.

2- تحديد مخاطر ارتكاب محظورات النظام المحتملة حسب نشاط المنشأة ووضعها في السوق.

3- وضع خطة للاستفادة من البرامج التصحيحية، تفعّل في حال وقوع المخالفة.

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