للعام الثالث.. “التعليم” تعلن فتح باب التقديم لبرامج الابتعاث

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فتحت وزارة التعليم باب التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث، للسنة الثالثة، في سبعة برامج وتخصصات هي التخصصات العلمية، وتخصصات التقنية والمعلومات، واللغة الإنجليزية، واللغة الصينية، والفنون، والطفولة، والتوجيه والإرشاد الطلابي.

تطوير قدرات المنسوبين

وقالت الوزارة إنها تسعى من خلال ذلك إلى تطوير قدرات منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ورفع أدائهم وتنمية مهاراتهم للقيام بأدوارهم الفعالة التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، حسب “عكاظ”.

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مواعيد التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن رفع طلبات الراغبين في الانضمام للبرامج يستمر حتى ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ في حين سيكون الفرز وإعلان الأسماء المرشحة للمقابلات الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح في الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ حتى ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤ على أن يباشر المبتعث أو المبتعثة الدراسة خلال ستة أشهر من صدور قرار الابتعاث.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم نحو تطوير وتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية والاحتياجات التدريسية، بما يعزز الوصول لتحقيق الأداء الأمثل، وتحسين مخرجات التعليم.