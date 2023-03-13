ضبط مخالفين بحوزتهم مواد مخدرة في “رجال ألمع”

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما (688) جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(139) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحان أبيضان.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النئظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

على الجانب الآخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة، (4) مواطنين، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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