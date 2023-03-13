الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع
تواصل – فريق التحرير:
صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، واندفع المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.
أسعار الذهب اليوم
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية، حلول الساعة (00:51) بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.
وفي الوقت نفسه، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.
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الدولار يهوي
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ستة عملات، 0.153% إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34% إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا بحسب “الاقتصادية”.
وارتفع اليورو 0.44% إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنيه الاسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47% خلال اليوم، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.79% إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.616 دولار.
الفضة والمعادن
أما عن المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 20.63 دولار للأوقية.، وزاد البلاتين 0.3% إلى 961.87 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1385.56 دولار للأوقية.