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الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع
٠٦:٠١:٣٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، واندفع المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية، حلول الساعة (00:51) بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وفي الوقت نفسه، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.

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الدولار يهوي

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ستة عملات، 0.153% إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34% إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا بحسب “الاقتصادية”.

وارتفع اليورو 0.44% إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنيه الاسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47% خلال اليوم، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.79% إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.616 دولار.

الفضة والمعادن 

أما عن المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 20.63 دولار للأوقية.، وزاد البلاتين 0.3% إلى 961.87 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1385.56 دولار للأوقية.

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