الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، واندفع المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية، حلول الساعة (00:51) بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وفي الوقت نفسه، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.

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