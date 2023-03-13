فيسبوك يعيد شابا لأسرته بعد غياب 17 عاما

تواصل- فريق التحرير:

واقعة مؤثرة عاشتها أسرة مصرية من محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة بسبب غياب نجلها لسنوات طويلة.

غياب شاب 17 عاما:

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فقد حتفلت أسرة الشاب “ناصر” بعودته مرة أخرى إلى المنزل بعد 17 عاما من الاختفاء، منذ أن كان طفلا في عمر عشر سنوات.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن الأسرة ظلت تبحث عنه طوال السنوات الماضية، رغم حديث بعض الأهالي عن احتمالية وفاته.

ونقلت عن والد الشاب أن ابنه اختفى قبل 17 عاما، وأنه لم يفقد الأمل في العثور عليه طوال السنوات الماضية.

فيسبوك يعيد الشاب لأسرته:

وكانت الأسرة قد نشرت صورة ابنه علي مواقع التواصل الاجتماعي وأكد عدد من المتابعين وجوده في القاهرة.

على الفور سافر الأب إلي العاصمة القاهرة لكي يري ابنه، قائلا “مكنتش مصدق إني هشوف ناصر تاني بعد 17 سنة، فرحتي كبيرة أوي وبحمد ربنا، ودموع الفرح لم تتوقف”.

سبب غياب الشاب:

وكان اشلاب قبل سنوات يركب قطارا وقت أن كان عمره 10 سنوات، لكنه ضل الطريق ولم يستطيع العوده مرة أخرى إلى أسرته.

وتابع في سرد واقعته: أنه سافر إلى القاهرة واستضافته أسرة لتربيته منذ أن كان طفلا صغيرا، وعندما كبر عمل في مطبعة، ووفر له صاحب العمل شقة سكن فيها بمفرده.

كما نوّه أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص الذين كانوا يسكنون معه، وأبلغه فيه أن أسرته تنشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويبحثون عنه.

اقرأ أيضا

عثر عليها في هذه الحالة.. لحظة الوصول إلى مفقودة العمارية بالجوف