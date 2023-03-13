شاهد.. فزعة مواطنين لإنقاذ وافد جرفته مياه السيول

تواصل – فريق التحرير:

هبّ مواطنون لإنقاذ مقيم من الموت، بعد أن علقت سيارته وسط مياه الأمطار الجارفة وجرف، حيث وثق مقطع فيديو متداول لحظات حاسمة لعملية الإنقاذ في مدينة بيش جنوب ‫المملكة.

مياه السيول تحيط بالسيارة

وأظهر المقطع، المياه تحيط بجوانب سيارة الوافد الآسيوي، ليقفز منها ويسبح في مياه السيول وكاد أن تجرفه مياه السيول الهادرة، عقب ذلك هرع مواطنون لمد حبل له ومن ثم الإمساك به.

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إنقاذ الوافد

إلى ذلك، دفع الشبان الشاب إلى ضفة الأمان وسط هتافاتهم وفرحتهم بإنقاذه مرددين “بيض الله وجوهكم”.

في سياق متصل، أثنى رواد منصات التواصل الاجتماعي على العمل البطولي الذي قام به هؤلاء الشباب لإنقاذ المقيم من السيول الجارفة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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