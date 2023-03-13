تعرّف على خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي عبر “أبشر”

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أتاح تطبيق أبشر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر المنصة.

وتتيح الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزاة الداخلية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار التعريف بفرد أسرة.

التبليغ عن العمالة المنزلية:

وفي وقت سابق أتاحت منصة أبشر خطوات التعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”

وتمكن خدمة العمل للعمالة المنزلية الأفراد من التبليغ عن تغيب العمالة المزلية إلكترونيا عبر منصة أبشر.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة.

2- اختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

استقدام العمالة المنزلية:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعادت أمس فتح الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

السقف الأعلى للاستقدام:

ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870.

ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وتؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

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تعرّف على خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”