“الأرصاد” يعلق على ظاهرة إعصار الطائف

تواصل – فريق التحرير:

علق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، على ظاهرة الإعصار الذي ضرب محافظة الطائف، بعد انتشار العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العواصف الرعدية

وقال المتحدث الرسمي لـ”الأرصاد” إن: الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة.

تحذيرات الأرصاد

وأضاف أن المركز رصد تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية، وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).

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مشاهد نادرة.. الإعصار “القمعي” يصل إلى شواطئ المملكة (فيديوهات)

الإعصار القمعي

وفي مشاهدة نادرة الحدوث، رصدت مقاطع فيديوهات متداولة، لحظة وصول الإعصار إلى بعض سواحل المملكة.

ووثقت تلك المشاهد التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة، “الإعصار القمعي” قبالة سواحل الطائف وجازان.

وهذا النوع من الإعصار عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب دوارة، تتكون في العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة، ويكون دورانه عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

والإعصار بشكل عام نادر الحدوث في المملكة التي تتعرض حاليًا لأجواء ممطرة وعاصفة في العديد من المناطق.