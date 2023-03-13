وزر الخارجية: الاتفاق مع إيران لا يعني التوصل إلى حل لجميع الخلافات

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق مع إيران على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وفي حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد أن الاتفاق مع إيران لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين.

البلدان يستعدان لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

وأوضح أن البلدين يستعدان لاستئناف العلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات، وأنه يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه.

تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك

وأضاف أن من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي وأن مصلحة الطرفين والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة.

بناء وتطوير شراكات إقليمية ودولية

وأشار إلى أنه للدول الثلاث مصلحة مشتركة في تهيئة بيئة إقليمية يسودها السلم والأمن والاستقرار، لتعمل على بناء وتطوير شراكات إقليمية ودولية توفر من خلالها مقتضيات التنمية والازدهار الاقتصادي لشعوب المنطقة ودولها.

الصين ترعى عودة العلاقات بين المملكة وإيران

ويوم الجمعة الماضي، اتفقت الرياض وطهران في بكين، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين وسط ترحيب عربي وإقليمي ودولي.

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