الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
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بالصور.. لن تصدق كيف أصبحت محطة قطار مهجورة بعد تحويلها لفندق؟

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بالصور.. لن تصدق كيف أصبحت محطة قطار مهجورة بعد تحويلها لفندق؟

بالصور.. لن تصدق كيف أصبحت محطة قطار مهجورة بعد تحويلها لفندق؟

بالصور.. لن تصدق كيف أصبحت محطة قطار مهجورة بعد تحويلها لفندق؟
٠٤:٥٦:٤٩ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أمام خلفية جبال البرانس المغطاة بالثلوج، في أعماق وادي أراجون، يقع مبنى مهيب وجميل. إنه محطة كانفرانك، التي كانت في السابق محطة سكة حديد مهجورة، وأصبحت الآن فندقًا فخمًا.

وافتتحت محطة كانفرانك كمركز فخم للسكك الحديدية في عام 1928، مع حفل حضره ملك إسبانيا ورئيس فرنسا آنذاك.

يقع الفندق في إسبانيا، ولكن ليس بعيدًا عن الحدود الفرنسية.

A "before" photograph of the ticket hall in Canfranc Station, taken in 2005.

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اعتقالات وعمليات تجسس وتهربب ذهب

خلال الحرب العالمية الثانية، شهد الفندق اعتقالات وعمليات تجسس وتهربب ذهب. لكن في عام 1970، أغلقت المحطة أبوابها.

وظلت المحطة مغلقة لعقود حتى بدأ العمل في تحويلها إلى فندق تديره مجموعة “برسيلو هوتيل جروب”. بعد سنوات من التجديد، استقبل الفندق ضيوفه الأوائل في يناير 2023.

A recent photograph of the now transformed ticket hall, which acts as the hotel lobby.

وقال عمدة مدينة كانفرانك فرناندو سانشيز موراليس إن السكان المحليين استقبلوا الافتتاح “بحماس”.

وأضاف لشبكة “سي إن إن”: “نحن راضون جدًا عن إعادة إحياء المحطة، وإشراقها مرة أخرى”.

وجذبت المحطة، التي صممها المهندس المعماري الإسباني فرناندو راميريز دي دامبيير، الزوار حتّى في حالتها المهجورة، إذ توافد المصورون إليها رغبةً في توثيق ما هو بمثابة جزء منسي من تاريخ السكك الحديدية الأوروبية.

The renovated interior aims to evoke the 1920s, while also referencing the natural landscape surrounding the hotel.

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العثور على المحطة بالصدفة

وعثر المهندس المعماري توماس أوهير على محطة كانفرانك بالصدفة قبل عامين. عندما اكتشف أن المحطة المهجورة كان من المقرر أن تصبح فندقًا.

وتعهّد أوهير بالعودة لدى انتهاء عمليات التجديد عندما اكتشف أنه كان من المقرر تحويل هذا المعلم المهجور إلى فندق.

وزار أوهير، الذي يعيش في بلفاست بأيرلندا الشمالية، الفندق مع عائلته بالفعل خلال إحدى إجازته. وقال: “شكله الخارجي فخم للغاية، ويوحي بالتأكيد بأجواء السفر من زمنٍ مختلف”.

وقضت العائلة وقتها بالتزلج في “كاندانشو”، وهي واحدة من أقدم منتجعات التزلج على الجليد في إسبانيا، والتي تقع بجوار الفندق.

واليوم ، يقضي أوهير، الذي يعيش في بلفاست بأيرلندا الشمالية، إجازة في الفندق مع أسرته.

يهدف التصميم الداخلي للفندق، ، إلى استحضار عشرينيات القرن الماضي من خلال النسيج والديكور والزي الرسمي للموظفين.

وتعكس الألوان ودرجاتها المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة بالفندق، والذي يتضمّن 104 غرفة، بما في ذلك أربعة أجنحة.

كما يحتضن الفندق مركزًا صحيًا وثلاثة مطاعم.

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جبال البرانس فنددق فخم محطة سكة حديد مهجورة محطة كانفرانك وادي أراجون

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